«Сочная зебра»: Клава Кока в мини-платье в облипку блеснула мощными формами на премии

Певица удивила гостей премии «Жара». Она вернулась из отпуска и похвасталась своей фигурой.

Клава Кока является молодой и популярной исполнительницей. Она в свои 25 лет уже выпустила несколько хитов, дружит со многими блогерами и даже записала трек с Александром Реввой.

Певица славится не только своим творчеством, но и яркими образами. Она не раз удивляла публику, когда приходила на мероприятия в корсетах, чулках и мини-юбках. А вот майские праздники звезда провела в Исландии.

Несколько недель Клава отдыхала в далекой стране. Она купалась в горячих источниках и гуляла в горах. А вот уже 17 мая певица приехала в Москву и сразу оказалась на премии «Жара Music Awards». Еще в машине она засветила свой наряд.

Красили артистку на ходу. Она сделала современную укладку с небрежным пучком и макияж в ярких тонах. На ней была косуха и изящные туфли на каблуке.

А вот уже на красной дорожке Кока красовалась в силуэтном мини-платье с принтом под зебру. Наряд в облипку подчеркнул изгибы ее фигуры. Артистка не скрыла пополневшие формы и выпирающий животик. Она блеснула своими прелестями.

Но поклонники осыпали ее комплиментами: «Сочная зебра», «До чего красивая», «Вот самый радостный и яркий человек», «Какой лучок! Прям словно из Африки», «Фигурка какая! раздобрела», «Кто-то хорошо кушал». Напомним, что также на премии отметились: Ольга Бузова, Сергея Лазарева, Ксения Бородина, Филипп Киркоров, Анита Цой, Жасмин, Лариса Долина и другие звезды.

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