Словно индианка: Бородина в канареечной блузке и юбке с разрезом вышла на красную дорожку

Телеведущая подчеркнула стройную фигуру. Она впервые после отпуска предстала на публике.

Ксения Бородина прославилась, когда стала ведущей «Дома-2». Она не скрывает, что очень рада тому, что поработала с Ксенией Собчак и многому у нее научилась. Однако они помирились лишь в прошлом году, когда встретились на вечеринке.

Рассказывать скандальной журналистке о своем разводе она отказалась. После расставания с Курбаном Омаровым телеведущая стала больше веселиться.

Недавно Бородина провела отпуск в Дубае. Она отрывалась с подругами, загорала и ездила на шопинг. А вот уже 17 мая звезда телестройки оказалась в Москве. Она отправилась на первое светское мероприятие — «Жара Music Awards».

Там собралось множество селебрити, включая Ольгу Бузову, Клаву Коку, Лариса Долину и других медийных персон. На этот раз Ксения облачилась в костюм с канареечной блузкой на одно плечо и черной юбкой макси с разрезом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Похожа на индианку?» — уточнила сама телеведущая.

Свой образ она дополнила аккуратной укладкой с гладким пучком и дымчатым макияжем. На премии Бородина была с известным журналистом Сердаром Камбаровым.

Поклонники были сражены ее аутфитом. «Какая красивая», «Очень яркий наряд! Как же вам идет», «Ксюша прям выделилась», «С таким загаром атлас прям шикарно смотрится», «Никто такую диву не перещеголяет», «Точно, индианка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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