В молодежном стиле: Долина в белоснежном костюме с ультрамодными брюками появилась на премии «Жара»

Певица выбрала изысканный лук. На красной дорожке она также щегольнула с новой прической.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит удивлять публику, но не эпатажными образами, а своими новыми творческими работами.

В 66 лет певица продолжает выпускать хиты, записывать дуэты с молодыми исполнителями. Более того, она похудела так, что ей пришлось сменить гардероб. Теперь даже более молодые коллеги восхищаются ее нарядами.

больше по теме Постройневшая Лариса Долина в костюме цвета электрик в бельевом стиле скрыла недостатки фигуры Певица в ярком образе отметилась с солистом группы «Давинчи».

Обычно Долина не боится носить мини или платья с блестками. 17 мая в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». Это мероприятие стало первым за долгое время, поэтому не удивительно, что на нем собралось большое количество звезд.

Если Ольга Бузова решила показать фигуру, то Лариса Александровна выбрала наряд, который выглядел изысканно и современно. Она вышла на красную дорожку в белоснежном костюме с жакетом на запах, который стройнит, и длинными брюками клеш с разрезами.

Свой образ артистка дополнила серебристой сумочкой. Также она сделала яркий макияж и прическу со множеством косичек. Сопровождал ее солист группы «Давинчи». Они не так давно выпустили новый хит «До мурашек». Долина рассказала о своем музыкальном творчестве, новом треке и работе с молодым певцом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 66-летняя звезда. «Ох, какой наряд», «Лариса Александровна, вы бомбически выглядите», «Этот костюм и прическа — вау», «Хороша», — стали писать пользователи Сети.

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