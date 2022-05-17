Отказалась от нижнего белья: Бузова в прозрачной блузке произвела фурор на красной дорожке «Жары»

Телеведущая в эффектном образе привлекла к себе все внимание на красной дорожке.

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она знает, что нужно делать, чтобы о ней говорили в обществе. Телеведущая часто появляется на публике в необычных нарядах.

На днях она сделала выставку своих легендарных образов от свадебного платья до костюма из шоу «Маска». Примечательно, что в свои 36 лет артистка продолжает работать над собой. И хоть ее фигуру еще недавно критиковали за полноту, она накануне похвасталась, что похудела.

По всей видимости, Ольга готовилась к одному из главных событий весны. В Москве давно не проходило музыкальных премий. Эмин Агаларов не стал отменять премию «Жара Music Awards», которая состоялась 17 мая.

Многие артисты съехались на концерт: Лариса Долина, Полина Гагарина, Ксения Бородина и другие знаменитости. А вот Бузова смогла всех сразить еще на красной дорожке.

Телеведущая предстала в длинной черной юбке и совершенно прозрачной блузке. Она отказалась от белья, продемонстрировав свой бюст во всей красе. Стикини в виде сердечек прикрыли ее прелести. Макияж в дымчатых тонах и голливудские локоны завершили лук. Ольга произвела настоящий фурор.

«Ну что за дива!», «Такого никто не ожидал», «Вот тот случай, когда маленькая грудь — очень красиво», «Ой, Оля вообще потеряла скромность», «Это же надо! Так и Меган Фокс можно затмить», «Какая смелая», «Оля утерла нос всем хейтерам», «Фигура достойна, чтобы ее показывали», «Белье тут и не нужно», — стали писать пользователи Сети и говорить гости премии.

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