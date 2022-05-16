«Посреди дороги зачиллили»: Клава Кока в черном бикини понежилась в горячем источнике с парнями

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она не скрывает, что в начале карьеры некоторые артисты подвергали ее критике, но ей удалось подписать контракт с крупным лейблом.

Клава теперь регулярно выпускает новые песни и поет в дуэте со звездами. А также она привлекает к себе внимание благодаря ярким нарядам. В свои 25 лет артистка мечтает о большой любви.

Недавно Кока устроила себе длительный отпуск. Она побывала в Таллине, где не только погуляла, но и посетила концерт Дуа Липы. А теперь певица изучает красоты природы в Исландии. Она гуляла в горах, демонстрировала стильные образы.

16 мая артистка искупалась в горячих источниках. Она поделилась пикантным кадром, на котором купается с двумя парнями. При этом Клава еще и насладилась блюдом из японской кухни — суши.

«Просто посреди дороги зачиллили в горячем источнике! Исландия», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились снимком. Ранее она уже купалась в природном источнике, не скрывая свои прелести. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Это идеальный отпуск», «Просто слов нет, как хороша», «Миленькая такая», «Ох, что творится! Клава то одна, то сразу с двумя парнями», «Это просто невероятно! Пейзаж, красотка и еда», — прокомментировали пост подписчики.

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