«Твой задор не каждому дано выдержать»: Орлова поздравила Бородину с днем рождения

8 марта, в Международный женский день, свой день рождения отмечает популярная телеведущая Ксения Бородина. В 2022 году ей исполнилось 39 лет.

Именинницу с праздником поздравила давняя подруга и коллега по «Дом-2» Ольга Орлова.

«Твоя жизнь в самом расцвете, и я желаю, чтобы все в ней было так, как ты захочешь! Пусть будет море любви и счастья, пусть всегда рядом будут настоящие друзья! Я надеюсь, что долго буду оставаться молодой рядом с тобой, потому что твой задор не каждому дано выдержать, — написала Орлова в Instagram. — Ты — нереально мощный двигатель по жизни, и я не знаю такой глупости, до которой мы бы с тобой еще не додумались…»

Накануне обе ведущие ярко отметили день рождения Бородиной в ресторане, ну а сам праздник Ксения встречает дома в окружении детей и родственников, которые приготовили ей различные сюрпризы.

Напомним, что с началом событий на Украине телеведущая улетела с детьми в Дубай, из-за чего нарвалась на критику пользователей соцсетей.

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