«Как они меня узнают?»: Ксения Бородина показала себя без прикрас в Дубае

Телеведущая улетала на отдых с семьей и закупается санкционными продуктами.

Среди последних Stories личного микроблога бывшей жены бизнесмена Курбана Омарова появилась фотография из Дубая. Ксения Бородина поделилась, в чем выходит на шопинг во время отдыха.

Бородина предстала в джинсовых шортах и оверсайзной футболке. Ксения спрятала глаза без макияжа за темными очками с круглой оправой, а на голове телеведущей красовался небрежный пучок. В качестве обуви Ксения Бородина выбрала мягкие мокасины.

Также лицо знаменитости было скрыто под медицинской маской.

«Я вот так хожу, а люди все равно подходят. Все время думаю, как они меня узнают», — удивилась Ксения.

К слову, Ксения Бородина оказалась в торговом центре Дубая не просто так. Звезда пополняет стратегические запасы. Так как некоторые товары телеведущая не сможет купить в России в ближайшее время.

Ранее Ксения рассказала, что ее подруги успели заказать у Бородиной необходимые им заграничные продукты. А для своих дочерей телеведущая уже закупались резинками и пижамами, которые больше не продаются в Москве.

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