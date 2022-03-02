Бородина о своем отдыхе в Дубае: «Я не хочу, чтобы в адрес моих детей слали проклятия»

Телеведущая призналась, что хотела бы хвастаться своим отдыхом на курорте, но у нее нет настроения. Более того, она переживает за своих дочек.

Ксения Бородина уже давно ведет шоу «Дом-2». Благодаря этому проекту она стала популярной. И если раньше телеведущая подрабатывала диджеем и вела праздники, то теперь она живет в большом доме с детьми и регулярно покупает себе брендовые наряды.

Звезда также может позволить себе путешествовать. В этом году она уже дважды отдыхала на Мальдивах, а теперь приехала в Дубай.

Примечательно, что на Ксению обрушилось много критики. Поклонники осудили телеведущую, которая устроила себе отпуск, когда Россия проводит на Украине специальную операцию.

Однако она сразу пояснила, что поездку планировала заранее и решила не расстраивать дочек Марусю и Теону, которые давно ждали каникул. И вот уже несколько дней Бородина отдыхает в Дубае, но изредка делится фото и видео.

«Хотела сказать о том, что очень многие пишут: Ксения, пожалуйста, отвлеките нас как-то, покажите нам природу, птиц, хорошее настроение, деток ваших. Често, у меня не то настроение. Меня разрывает. С одной стороны, я хочу все это делать, а с другой стороны, я не хочу, чтобы в адрес моих детей слали проклятия», — пояснила звезда. «Сейчас очень остро воспринимается каждое слово, каждое действие, каждый шаг, каждая буква и каждая точка имеет значение», — добавила она.

Ксения отметила, что если ей захочется, она будет делиться подробностями отдыха и демонстрировать свои наряды.

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