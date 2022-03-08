Сотни роз, шары, подарки: близкие Бородиной устроили для телеведущей сюрприз в день рождения

Телеведущая 8 марта отметила свое 39-летие. Утром ее поздравили не только дочки, но и родные.

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она уже больше 15 лет работает на телевидении. Ей не раз удавалось посещать светские мероприятия и премии. Однако в последние годы она предпочитала свободное время посвящать семье.

У нее подрастают дочки: Марусы и Теона. Но в 2021 году она развелась с мужем Курбаном Омаровым. После этого звезда стала чаще выходить в свет и веселится с подругами.

8 марта Ксения отмечает день рождения. Уже ночью она посетила ресторан, где повеселилась с друзьями. Именинница в мерцающей мини-юбке и на на шпильках танцевала, прыгала и принимала поздравления с 39-летием.

Но это было только начало праздника. Утром ее ждал сюрприз от родных. Бородина в пижаме встретила маму и бабушку. Они подарили ей посуду и рамку Cartie. В зале также было два огромных букета роз.

Дочки с друзьями спели для нее песню и преподнесли торт со свечками. В квартире также были воздушные шары. Ксения растрогалась от такого внимания. Младшая дочка нарядилась в платье и прочитала для нее стихотворение.

Потом к телеведущей приехал друг и подарил цветы, а также большой чемодан. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали комплиментами именинницу и отметили, что она очень похожа на свою маму. Поклонники стали гадать, от кого она получила роскошные букеты. После развода она редко говорит о личной жизни.

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