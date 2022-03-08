Вся в белом: Бородина в мерцающей мини-юбке и на шпильках отпраздновала 39-летие в ресторане

Телеведущая собрала близких в фешенебельном ресторане. Она принарядилась для особого случая.

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Дом-2». Ксения ведет реалити-шоу с его основания. Если раньше она подрабатывала диджеем, то теперь не всегда соглашается вести свадьбы и корпоративы.

Телеведущая живет в большом загородном доме, растит дочек Марусю и Теону, а также много путешествует. В прошлом году звезда развелась с Курбаном Омаровым. Теперь она еще чаще веселится с друзьями.

Недавно Ксения отдохнула с детьми в Дубае. Она не стала отказываться от поездки. А вот 8 марта телеведущая хотела закатить большой праздник в честь дня рождения. Но в итоге она решила все отменить.

Однако отметить свое 39-летие Бородина решила с шиком, собрав родных и друзей в фешенебельном ресторане. Она в полночь принимала поздравления и задула свечи на торте. Для такого особенного вечера был черно-белый дресс-код.

Сама именинница появилась на публике в шелковой блузке и мерцающей мини-юбке. Монохромный образ дополнили туфли на шпильке. Ксения прыгала, танцевала и веселилась.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет. «Очень красивая», «Какая элегантная», «Ксюша, вы только хорошеете», «Ну что за дива», «Классная», «Единственная, кто умеет отрываться», «Свободная и счастливая», «Очень стильно выглядит», — стали писать пользователи Сети.

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