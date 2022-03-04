«Я хочу семью с тобой»: Бритни Спирс трогательного поздравила жениха с днем рождения

4 марта свой день рождения отмечает Сэм Асгари — тот самый фитнес-тренер, что вернул певицу Бритни Спирс в нормальное состояние и стал ее женихом.
Накануне праздника 40-летняя артистка трогательно поздравила своего возлюбленного, которому только исполнилось 28 лет.
«С днем рождения моего жениха… Я так тебя люблю… Я хочу семью с тобой… Я хочу все это с тобой!» — написала Бритни, опубликовав в Instagram красивое парное фото на пляже на фоне заката.
«Есть миллионы вещей, которые можно пожелать. А у меня только одно желание», — ответил в комментариях Сэм.
В сториз у певицы в этот день появились кадры, как они с возлюбленным летят на борту частного самолета, кушают торт, и Асгари сам себе надувает цветные шарики. Похоже, что после яркого отдыха во Французской Полинезии пара отправилась куда-то еще.
Напомним, что сейчас Бритни Спирс может позволить себе практически что угодно. В 2021 году она освободилась от 13-летней опеки своего отца и вернула контроль над своими финансами. Теперь она может свободно путешествовать, тратить деньги и выходить замуж. Все три пункта звезда активно осваивает.
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