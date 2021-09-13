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Не верит собственному счастью: Бритни Спирс выходит замуж

Звезда показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Не верит собственному счастью: Бритни Спирс выходит замуж
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Личная жизнь Бритни Спирс приковывает к себе миллионы. Причиной всему – бесконечные суды артистки с собственным отцом. Во всей этой череде процессов Бритни поддерживал манекенщик и фитнес-тренер Сэм Асгари.

В чувства молодого человека мало кто верил, но он доказал, что свою любовь, надев на безымянный палец звезды помолвочное кольцо с огромным бриллиантом. Кадрами Бритни поделилась в своем Instagram.

«Я не могу в это поверить!», — написала Бритни Спирс.

Добавим, что для Спирс этот брак станет третьим. Первый с Джейсоном Александром продержался несколько дней, а второй с Кевином Федерлайном принес артистке череду проблем. Спирс лечилась в психиатрической клинике.

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