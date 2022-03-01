Свободна от одежды: Бритни Спирс устроила себе нудистский пляж

Освобожденная из-под опеки поп-звезда снова оголилась перед камерой.

Полученная Бритни Спирс свобода уже не первый раз выражается в полном обнажении 40-летней поп-звезды.

28 февраля певица выложила в Instagram серию фото с пляжа, где она нежится в ласковых морских волнах. Правда, хвастаться купальником артистка не стала — вышла на песочек голышом.

На некоторых снимках Бритни прикрыла запретные части тела руками, чтобы социальная сеть пропустила ее эротику. А на фотографиях, где «руки не дошли», на помощь пришли смайлики в виде бриллиантов.

Свою обнаженку Бритни никак не прокомментировала, оставив в подписи к фото лишь смайлики в виде розочек. Похоже, что после освобождения из-под многолетней опеки отца, у Спирс началась настоящая «сладкая жизнь».

Добавим, что на пляж звезда отправилась, чтобы отпраздновать день рождения ее жениха Сэма Асгари. Влюбленные обручились как только Бритни получила свободу.

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