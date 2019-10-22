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Выздоровевшая Бритни Спирс ходит на руках и делает сальто

Певица прекрасно себя чувствует в компании своего парня-тренера.

Выздоровевшая Бритни Спирс ходит на руках и делает сальто
Бритни Спирс радуется жизни с новым парнем. Фото: globallookpress.com

Американская поп-певица Бритни Спирс, восстанавливающаяся после череды передряг в своей жизни, среди которых были и суды, и наркотики, и психиатрическая клиника, отметила, что в процессе реабилитации ей очень помогла гимнастика. 22 октября звезда «нулевых» написала, что занимается ровно год. Вполне возможно, что чудесный эффект физкультура оказала на 37-летнюю женщину потому, что она встречается с 25-летним инструктором по фитнесу. Молодой человек по имени Сэм Асгари не только окружил израненное сердце певицы теплом и заботой, но и занялся укреплением ее тела. Сейчас Бритни активно выкладывает в Instagram фотографии своей подтянутой фигуры и пишет, что чувствует себя просто замечательно.

В свежем посте Спирс поделилась с поклонниками видео их совместной тренировки с Сэмом. На ролике видно, как мужчина держит подругу на весу на своих ногах, потом певица под контролем своего бойфренда делает сальто и ходит на руках.

«Какой прекрасный день, чтобы поиграть на свежем воздухе и потренироваться с помощью этого парня!» — написала под роликом звезда.

Кстати, недавно Бритни преодолела еще одну тяготу своей жизни — ее отец больше не является ее опекуном по решению суда. Ранее без его ведома она не могла тратить крупные суммы денег и даже выйти замуж в ряде штатов.

А вы хотели бы так же романтично заниматься гимнастикой со своей второй половинкой?

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Выздоровевшая Бритни Спирс ходит на руках и делает сальто
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