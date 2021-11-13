«Лучший день в моей жизни»: Бритни Спирс избавилась от 13-летнего опекунства

Американская поп-певица освободилась от 13-летней опеки отца Джейми Спирса. С 2008-го года он контролировал все личные и финансовые дела артистки. По некоторым данным, даже в ее личной комнате была установлена камера видеонаблюдения.

Судебное заседание прошло накануне в Лос-Анджелесе. Сама артистка на нем не присутствовала. Ее адвокат Мэттью Розенгарт отметил, что это «грандиозный день».

«Впервые более чем за десять лет мы можем сказать, что лишь один человек — сама Бритни — вправе решать, что ей делать дальше», — цитирует Розенгарта CNN.

Позже Бритни опубликовала в своем инстаграм видео, на кадрах которого ее фанаты празднуют победу.

«Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов. Думаю, я буду плакать остаток дня! Лучший день в моей жизни», — написала Спирс.

Добавим, что Бритни Спирс готовится к свадьбе со своим возлюбленным Сэмом Асгари, который ранее сделал ей предложение. Торжество запланировано на 2 декабря. В этот день артистка отметит свое 40-летие.

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