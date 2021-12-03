Частным самолетом в Мексику: Бритни Спирс отметила 40-летие в компании молодого бойфренда

Артистка впервые за долгое время смогла свободно покинуть страну.

Накануне зарубежной певице Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Юбилей исполнительница отпраздновала с женихом и близкими друзьями в Мексике. Туда знаменитость отправилась частным самолетом.

Бритни Спирс была рада сбежать в другую страну. Еще недавно артистка находилась под опекой своего отца и не могла самостоятельно принимать такие серьезные решения, как отъезд из страны.

Бойфренд порадовал Бритни. Еще во время перелета Спирс отведала торт со своими инициалами, покрытый съедобными цветами. А вот от шампанского звезда отказалась.

Праздничный номер Бритни тоже был ярко украшен. В завершении празднования Асгард заказал для избранницы фейерверк. Бойфренд Бритни назвал певицу своей женой. Этим Сэм Асгард вызвал подозрения у поклонников певицы. Фолловеры подумали, что Спирс тайно вышла замуж.

К слову, Бритни и Сэм действительно готовятся к свадьбе. Исполнительница даже рассекречивала имя модельера, у которого закажет платье.

Напомним, ранее Бритни Спирс поблагодарила движение #FreeBritney за свою свободу. Поклонники помогли исполнительнице избавиться от опекунства отца.

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