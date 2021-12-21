Деньги со счетов Бритни Спирс тратились на борьбу с активистами #FreeBritney

Издание The New York Times опубликовало большое расследование о том, куда тратились деньги со счетов певицы Бритни Спирс, пока та находилась под опекой отца и не могла распоряжаться собственными финансами.

Журналисты узнали, что деньгами звезды распоряжались не только ее отец, но и финансовый управляющий Луиз Тейлор. Ее компании имели доступ к счетам Бритни с самого начала 13-летней опеки.

Летом 2021 года, когда певица начала активно «вырываться» из-под надзора родственников, ее адвокат запросил для суда отчетность этих фирм, чтобы понять, куда уходили финансы его подопечной. Выяснилось, что компании Тейлор тратили деньги не только на организацию концертных туров певицы (признанной на тот момент недееспособной, на секундочку).

Например, из этих денег оплачивались услуги охранной организации, которая не только обеспечивала безопасность Бритни, но и прослушивали ее телефон, делала скрытые записи в ее спальне. Также финансы тратились на судебные иски против активистов движения #FreeBritney, которые заявляли, будто Тейлор эксплуатирует состояние певицы.

В статье также сказано, что, когда Спирс прекратила давать концерты в 2019 году, управляющая уговорила ее отца изменить структуру выплат для своей компании: раньше фирма получала процент от проданных билетов, а затем стала просто получать фиксированную сумму раз в год.

За 13 лет опеки Джейми Спирс и Луиз Тейлор сблизились. Муж бизнесвумен оказался пастором независимой сети церквей, и его религиозная организация получала щедрые пожертвования от отца звезды.

Сейчас адвокат Бритни пытается установить, сколько же в итоге управляющая заработала на опекунстве певицы, и законны ли были ее действия.

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