Одержим контролем: отец Бритни Спирс вел запись даже в ее спальне

Бывший охранник певицы рассказал, что родственники следили за каждым шагом звезды.

Стали известные некрасивые подробности опекунства отца Бритни Спирс над его взрослой дочерью.

Оказывается, мужчина установил тотальный контроль за жизнью наследницы, ссылаясь на решение суда.

Бывший охранник Бритни Спирс Алекс Власов рассказал, что родственники вели видео- и аудио-записи в особняке звезды, камеры были установлены даже в спальне. Отец читал всю переписку дочери и прослушивал телефонные разговоры.

Родственникам Бритни Спирс была доступна вся информация, хранившаяся в ее мобильном телефоне.

«Мы могли видеть сообщения и звонки по FaceTime, заметки, историю браузера и фотографии», — рассказал Власов.

В качестве доказательств Алекс привел множество электронных писем, сообщений и аудиозаписей. Все это показали в новом документальном фильме «Контроль над Бритни Спирс», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, Бритни Спирс уже несколько лет в суде добивается отмены опеки, которая была установлена над ней в 2008-м году. Тогда звезду признали частично недееспособной из-за употребления запрещенных препаратов.

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