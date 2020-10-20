FreeBritney: что на самом деле случилось с Бритни Спирс

Певица уже 12 лет находится под опекой отца, а фанаты пытаются ее спасти. Почему?

На просторах интернета набирает обороты движение в поддержку Бритни Спирс #FreeBritney. Фанаты требуют освободить их любимицу из-под опеки отца.

Вот уже 12 лет она не может принимать решения, не может самостоятельно тратить деньги, обращаться за медицинской помощью и выбирать адвоката. А все из-за наркозависимости.

Однако фанаты уверены – Спирс сама может отвечать за свою жизнь, а опека нужна ее отцу только из-за денег. Поклонники просят певицу подать им знак (моргнуть два раза или надеть одежду определенного цвета), если ее действительно удерживают насильно.

Хайп или реальная проблема? Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.