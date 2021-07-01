«Крик души» не помог: Бритни Спирс в очередной раз оставили под опекой ее отца

Как ни поддерживали Бритни Спирс ее фанаты и другие звезды, а ничего не вышло. 39-летней поп-звезде снова не удалось освободиться из-под опеки своего отца. В июне певица и ее адвокат в очередной раз подали прошение в верховный суд Лос-Анджелеса, но судья его отклонил. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на официальные документы, опубликованные 30 июня.

Напомним, на слушаниях по этому делу Бритни впервые за долгое время лично явилась в суд и разразилась там 24-минутной откровенной речью, обвинив своего отца в том, что ему нравится контролировать ее жизнь. Певица заявила, что страдает под этой опекой, которая не дает ей самой распоряжаться финансами и выйти замуж.

«Я просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет. И этого достаточно. Я давно не владела своими деньгами. Это мое желание и моя мечта, чтобы все это закончилось без испытаний», — умоляла судью Бритни.

Но «крик души» артистки не повлиял на решение суда — пока что женщина останется под контролем своего родителя.

Напомним, опекунство над певицей оформили в 2008 году, после ее публичного срыва. Девушку признали неспособной управлять своими финансами и противостоять мошенничеству. Следить за здоровьем и деньгами звезды поставили ее адвоката Эндрю Уоллета и отца Джейми Спирса, но артистка продолжала выступать. В 2019 году господин Спирс стал единственным опекуном Бритни, и она перестала давать концерты.

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