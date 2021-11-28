Квартиры и путешествия: что Бузова, Михайлов, Шаляпин и другие артисты дарят мамам

Для своих мам мы всегда дети. Они всегда нас ждут, переживают наши взлеты и падения и не задумываясь отдадут за нас жизнь.

28 ноября отмечается Международный день матери. Teleprogramma.pro спросила у российских знаменитостей, какие самые дорогие подарки они делали своим мамам.

Наталья Подольская, певица

Известная исполнительница Наталья Подольская буквально боготворит свою маму и считает, что ее успешная карьера – это заслуга Нины Антоновны. Ведь именно она отвела дочку в 9 лет в вокальную школу и поддерживала ее на этом нелегком пути.

Сегодня Наталья успешная певица и дарит маме не только безграничную любовь, но и дорогие подарки.

«Самым дорогим подарком стала квартира в Москве. Я ее купила четыре года назад и очень горжусь этим. С рождением Темы мама почти переехала к нам из Белоруссии, долгое время жила с нами в доме, а теперь у нее есть свой собственный угол», — рассказала Наталья Подольская.

Ольга Бузова, певица, телеведущая

Ольга известна на всю нашу огромную страну и, пожалуй, не зря называет себя «первой после Путина». Трудно найти человека, который бы не знал знаменитость. Но это на публике она такая успешная, неприступная. А с родными мягкая и добрая. Каждую свободную минуту Ольга старается провести в семье, любит общаться с мамой. Она даже купила Ирине Александровне квартиру в Санкт-Петербурге. А еще радует родительницу путешествиями.

«Самые эффектные и запоминающие подарки — это наши с ней совместные поездки на ее дни рождения. Мы побывали в Амстердаме, были в Праге. К сожалению, в этом году не получилось никуда полететь, но очень надеюсь, что получится в новом 2022, в котором мы еще не были. Я очень люблю свою маму и благодарна ей за жизнь и воспитание. За все что она для нас делала… а сейчас моя очередь ее баловать», — отметила Ольга.

Стас Михайлов, певец

Известный артист и любимец женщин тоже радует маму Людмилу Васильевну дорогими подарками, но самыми ценными считает те, которые не имеют цены.

«Конечно, я подарил маме много разных вещей и запоминающихся моментов. Но наиболее ценны, я думаю, те эмоции, которые она испытала, увидев меня на сцене Кремля, на моем сольном концерте. Мама была в зале, и я видел ее глаза полные счастья. Она и плакала, и смеялась. После долгих лет, когда я был неизвестным и передо мной были закрыты все двери, самым большим для нее подарком стало то, что я состоялся, как артист, стал неплохим человеком. Со стороны родителей всегда была глобальная поддержка. Пока я искал свое место под солнцем, они были рядом, были основными людьми, которые помогли мне открыть эту калиточку. Я рад, что мама до сих пор жива, здорова и счастлива! Всех матерей с праздником! С Днем мамы!» — поделился артист.

Александр Шоуа, певец

Бывший участник группы «Непара» Александр Шоуа тоже не забывает баловать маму Марину Александровну. Артист отмечает, что подарки дарил всегда, независимо от того, как развивалась его карьера.

«Вопрос, когда я стал человеком известным, что я подарил маме, он между собой никак не связан. В семье у нас так водиться, что вне зависимости от финансового состояния и положения вещей, все равно все счастливы. Каждый получает достойное внимание, не зависимо от окружающей действительности и финансовых возможностей. Поэтому связать эти два вопроса и какие-то события я не могу. Хотя, наверное квартира», — рассказал артист.

Прохор Шаляпин, певец

Исполнитель очень близок с мамой. Несмотря на то, что он уже много лет живет в Москве, а Елена Ивановна находится в Волгограде, артист ежедневно созванивается с мамой и, конечно же, не забывает о подарках.

«Мы с ней очень близки. У нас настолько теплые и приятные отношения, что я каждый день что-то приятное для нее делаю. Открытки отправляю, сладости, предлагаю попробовать что-то новое из еды. Всегда стараюсь баловать ее подарками. Угодить. То шубку, то еще что-то, а она скромная, сама ничего не просит. Раньше постоянно ездили в отпуск в Сочи. В этот раз тоже очень хотел взять ее и отчима в Америку, но возникли сложности с визой. Татьяна ее очень ждала, она была желанным гостем. Мама у меня очень простая и этим она подкупает людей. Она никогда не выпендривалась ни перед кем. Поэтому у нее очень много доброжелателей, но и враги есть, как и у любого человека. Сейчас хочу подарить ей очередной iPhone. Я беру себе следующую модель, а ей отдаю свой, 12-й. Она все умеет и счета оплачивать, она продвинутая», — поделился Прохор Шаляпин.

Слава, певица

Для певицы это немного грустный праздник. Ее мама Екатерина Сланевская умерла весной 2021 года от коронавируса. Артистка с трудом справилась с потерей. Она не раз говорила, что мама сыграла в ее жизни большую роль. Когда-то она работала на трех работах, чтобы поднять на ноги двух дочек.

«Мама меня с сестрой Ленкой сама поднимала на ноги. Работала и все вкладывала в дочерей. Поэтому у меня всегда была мечта как-то ее отблагодарить за все, что она для нас сделала. Когда карьера пошла в гору, я поставила себе цель — купить маме квартиру! Копила, с каждого гонорара откладывала деньги. Мне немного помог мой Анатолий. И в итоге я это успешно и осуществила. Купила недвижимость в подарок маме. А потом уже приобрела квартиру сестре, дочери и в последнюю очередь себе, и не одну (смеется)», — делится артистка.

У певицы тоже выросли две дочки и они также стремятся порадовать маму. Старшая Саша все первую зарплату отдала артистке.

«Я очень люблю маму за то, что она меня всегда поддерживает. И если у меня есть возможность поблагодарить ее и порадовать дорогой покупкой, я обязательно это делаю. Моя первая зарплата была 10 тысяч рублей. Я участвовала в съемке для салона свадебных платьев и все деньги отдала маме. Она до сих пор хранит мою первую зарплату», — поделилась Саша Морозова, дочка Славы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.