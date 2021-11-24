Муж очарован: Подольская в мини-платье с рукавами-окороками предстала на премии с Пресняковым

Певица не смогла пропустить премию журнала «ОК». Она выбрала женственный образ для такого случая.

Наталья Подольская уже длительное время выступает на сцене. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Но зачастую певица пропускает светские рауты ради детей. Всего год назад она родила второго сына.

Артистка быстро вернулась в форму и почти не сидела в декретном отпуске. Теперь она заботится не только об Артемии, но и малыше Иване. Звезда пользуется услугами няни, поэтому устраивает свидания и появляется на вечеринках.

Последние несколько дней Наталья посвятила себя наследникам. Но 24 ноября она отправилась на премию журнала «ОК». Певица следит за модой. На этот раз она облачилась в мини-платье розового цвета с узором и рукавами-окороками.

Образ дополнили туфли-лодочки. Подольская подчеркнула стройные ноги. Она также сделала низкий хвост и нежный макияж. Владимир Пресняков сопровождал жену.

Примечательно, что ранее Эвелина Хромченко рекомендовала обратить внимание на наряды с рукавами-окороками. Они в моде в этом сезоне. Наталья очаровала мужа своим современным и женственным аутфитом.

Также на премии появились: Марина Зудина, Кристина Орбакайте, Агата Муцениеце, Регина Тодоренко, Эмин Агаларов и Лолита Милявская. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Жена Преснякова получила много комплиментов. «Вот это ножки», «Стильная мамочка», «Наталья такая милашка», «Лучшая пара», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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