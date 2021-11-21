«Теперь не усну»: Слава взбудоражила упругой грудью в платье с эффектом «голой кожи»

Артистка позировала в гримерке перед выступлением и «стреляла» глазками.

Исполнительница Слава разместила на личной странице в Instagram кадры в роскошном платье с прозрачной сеткой и васильковыми стразами.

Артистка с идеально гладким длинным хвостом и крупными серьгами позировала у себя в гримерке. Пока Слава ждала своего выхода на сцену в сногсшибательном образе, она записала короткий ролик с «выстрелами» глаз.

Слава не скрыла сочный бюст в платье с прозрачной сеткой. «Ложбинка греха» так и манила фолловеров певицы.

«Увидел вас, а теперь не усну!», «Вау, классно. Люблю вас», «Вы очень красивая», «Ох, горячая женщина», «Такая клевая и настоящая, обожаю», «Секс-бомба», «Шикарная», «Секси-фрау», «Как же хочется быть такой, как вы, хоть на 80%», – написали восторженные поклонники артистки в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Слава рассказала подробности взаимоотношений с дочерью Сашей. Певица призналась, что по-дружески общается с 22-летней наследницей и спокойно разговаривает с ней о сексе.

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