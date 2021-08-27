«Рожать будем такую же?»: Стас Михайлов понянчился с крошечной внучкой погибшего родного брата

У самого артиста на двоих с женой Инной шестеро детей.

По окончании «Новой волны» в Сочи певец Стас Михайлов не спешил покинуть родину, а навестил родственников, которые проживают в городе-курорте. Артист даже понянчился с внучатой племянницей, взяв ее на ручки и исполнив ей один из своих хитов.

Малышка очень внимательно изучила деда, попробовала на вкус пуговки на рубашке, чем привела в неописуемый восторг окружающих. Стас Михайлов, втидя реакцию, поинтересовался у жены:

«Ну, мы рожать будем такую девочку еще?», — спросил многодетный отец у Инны Михайловой.

«Какие же они сладкие», — признался исполнитель после общения с малышкой. На руках он держал внучку погибшего родного брата Валерия, который был старше него на 7 лет и жизнь которого унесла авиакатастрофа в 1989 году.

Напомним, что у Стаса и Инны на двоих шестеро детей – по два ребенка от предыдущих браков и пара общих дочек-красавиц. С Инной Канчельскис артист сыграл свадьбу 2011 году, спустя пять лет союза.

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