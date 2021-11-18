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«Были кудрявыми»: Прохор Шаляпин ласково прильнул к пышной груди Лены Лениной

Кадром писательница поделилась в своем инстаграме.

«Были кудрявыми»: Прохор Шаляпин ласково прильнул к пышной груди Лены Лениной
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Прохор Шаляпин всегда утверждал, что с писательницей Леной Лениной они давние и хорошие друзья. Периодически пара появляется на публике, не скрывая нежных чувств друг к другу.

На этот раз Лена показала архивное фото, на котором позировала вместе с Прохором, взобравшись ему на колени.

Прохор Шаляпин и Лена Ленина
Прохор Шаляпин и Лен Ленина. Скриншот: instagram.com/lenaleninaofficial

«Были кудрявыми и молодыми. Хочу развеселить Прошу, такого грустного в последнее время», — написала Ленина.

Напомним, в конце сентября Шаляпин стал вдовцом. Его жена, миллионерша из Канады Татьяна Дэвис, умерла от коронавируса спустя два месяца после свадьбы.

Ранее Прохор заявлял, что бизнес-леди успела купить четыре квартиры в Москве, которые записала на его имя.

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