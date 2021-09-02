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«Приходить трезвой»: Шоуа откровенно рассказал о распаде «Непары»

После творческого разрыва артист не общается с Викторией Талышинской.

«Приходить трезвой»: Шоуа откровенно рассказал о распаде «Непары»
Дуэт "Непара". Фото: Global Look Press

Популярный в 2000-х дуэт «Непара» часто радовал поклонников новыми хитами. Ходили слухи, что Александр Шоуа и Виктория Талышинская вместе не только на сцене. Однако это было совсем не так. Артисту приходилось постоянно контролировать коллегу. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Москва FM».

«Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — сказал Шоуа.

Добавим, Виктория ранее заявляла, что разрыв произошел из-за чрезмерного давления Александра.

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