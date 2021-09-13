«Прилегли в катафалк, чтобы взлететь»: Собчак и Богомолов отмечают вторую годовщину свадьбы

Популярная телеведущая хочет, чтобы ее брак с режиссером длился до конца жизни.

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы. В 2021 году браку телеведущей и режиссера исполнилось два года. Супруги вспомнили свое эпатажное бракосочетание с катафалком и поздравили друг друга в социальных сетях.

«Пусть, как было написано на том катафалке, все так и будет: «Пока смерть не разлучит нас!» — написала Собчак в Instagram, отметив, что памятная свадьба задала высокую планку трэша, даже для современной эпатажной молодежи. «Два года назад мы с Ксенией прилегли в катафалк, чтобы взлететь. И два года парим над облаками», — написал Богомолов, вспомнив их совместный полет на воздушном шаре.

Поклонники в комментариях поздравляют звездную пару с годовщиной.

Напомним, свою свадьбу в 2019 году Ксения и Константин обставили весьма помпезно: торжество прошло в черно-красных тонах, были карета, фейерверк и обряд венчания. Не обошлось из без скандалов: танец невесты Собчак оказался больше похожим на стриптиз, из-за чего родители жениха покинули праздник.

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