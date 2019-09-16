Родители Богомолова не вынесли поведения Собчак и ушли со свадьбы

Пожилые люди были шокированы горячим танцем своей невестки.

Ксения Собчак умудрилась оттолкнуть свекра и свекровь своим поведением в первый же день замужества, прямо на собственной свадьбе. Ее горячий танец под песню Игоря Николаева «Войди в меня» больше напоминал стриптиз, чем танец невесты. Пожилые родители жениха предпочли его просто не видеть и покинули банкетный зал, сообщает КП.

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На невесте во время танца были надеты черные сапоги, боди и подвязка. Практически все ее телодвижения, которые сложно назвать хореографией в полноценном смысле слова, происходили на полу.

Частью этого концертного номера стал также военный хор, дружно поющий слова некогда знаменитой песни.

«Войди в меня, войди в мои сны, Войди в мои сны, они так влажны. Войди в мой зной, я хочу быть с тобой, Войди в меня, мою боль успокой», — пела когда-то Ирина Аллегрова.

Отметим, что 44-летний Константин Богомолов воспитывался в культурной интеллигентной семье. Его родители – известные в Москве кинокритики Юрий Богомолов и Ольга Ульянова, сейчас они, конечно, на пенсии. Родная сестра Ольга Богомолова старше брата на 4 года, она тоже человек высокой культуры, работает критиком, сценаристом и редактором, имеет научную степень кандидата искусствоведения.

Напомним, блогер Лена Миро назвала свадебное торжество Собчак и Богомолова «межполовой грязью», а невесту — «хорошим клоуном».