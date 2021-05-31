«Когда сильно влюблен»: Собчак запечатлелась с Богомоловым на воздушном шаре в Мексике

Ксения Собчак успела сильно измениться за последние годы: она родила сына Платона. Также девушка пережила развод и вновь сыграла свадьбу с Константином Богомоловым. Их роман очень стремительно развивался. Потом телеведущая стала регулярно выходить в свет с возлюбленным и сопровождать его на важных мероприятиях.

Этой весной Ксения отметила юбилей своей мамы Людмилы Нарусовой. На празднике она закружилась в танце с Богомоловым. А потом телеведущая улетела отдыхать в Мексику. Там она провела несколько недель, путешествуя по стране. Но лишь теперь блондинка призналась, что отдыхала с супругом. В соцсети Собчак поделилась кадрами, на которых они летают на воздушном шаре. Девушка поцеловала в щеку избранника на рассвете.

«Все летают на шарах в Турции, а мы — в Мексике. Встать в 6 утра, чтобы полетать на воздушном шаре вокруг пирамид Теотиуакана можно только, когда сильно влюблен», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией и одарили пару комплиментами. «Ксения, вы такие замечательные!», «Нереально обалденная парочка», «Идеально подходите друг другу», «Так вы мне нравитесь, не могу», «Как же вы друг другу подходите. Одно целое», — прокомментировали пост подписчики.

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