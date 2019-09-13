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Собчак и Богомолов отметят свадьбу в готическом стиле

Банкет пройдет в Музее Москвы.

Собчак и Богомолов отметят свадьбу в готическом стиле
Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой ФОТО: Иван МАКЕЕВ/ КП

Ксения Собак и Константин Богомолов в пятницу, 13, стали мужем и женой. До последнего гости думали, что после Грибоедовского ЗАГСа отправятся в Петровский пассаж для продолжения банкета, но их ждал сюрприз.

Только накануне приглашенных уведомили, что место празднества перенесено в Музей Москвы.

Очевидно, такие меры предосторожности потребовались для того, чтобы в Сети не появились лишние подробности, но некоторые детали скрыть все же не удалось.

Свадьба Собчак и Богомолова пройдет в готическом стиле
Фото: Mash

Стало известно, что молодожены предпочли готический стиль. Все пространство оформили в черно-красных тонах.

Скатерти на столах будут кровавого цвета, а посуда – черная, cообщает Mash.

Между тем, подобный антураж сочетается с катафалком на котором молодые приехали в ЗАГС. Невеста надела длинное платье со шлейфом, а на женихе был черный костюм и гавайская рубашка.

Все украшено в красно-черных тонах
Фото: Mash
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Собчак и Богомолов отметят свадьбу в готическом стиле
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