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Богомолов принял православие и прошел таинство крещения для венчания

Подробности свадьбы режиссера и Ксении Собчак обсудили в передаче Андрея Малахова.

Богомолов принял православие и прошел таинство крещения для венчания
Константин Богомолов и Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

13 сентября состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные не только расписались, но и обвенчались. Уже вечером они устроили пышный праздник, на котором собралось множество гостей. Присутствовал на торжестве и Андрей Малахов. Он даже посвятил грандиозному событию новый выпуск передачи «Привет, Андрей!». В студию пришла Анастасия Волочкова, которая так и не появилась на свадьбе, а также близкие молодоженов.

Сам Малахов был посаженным отцом. Он признался, что Собчак позвонила ему за несколько дней до торжества.

«Я сказал, что мы должны хотя бы на какую-то службу ее отвести до венчания. Она говорит: „Точно!“. Мы поехали в храм в „Останкино“, он работает 24 часа в сутки. Мы приехали, но нас не пустили в „Останкино“. Мы тогда поехали в храм на Останкинском пруду», — вспомнил телеведущий.

Андрей также отметим, что Богомолов принял православие. «Он даже крестился специально», — заявил Малахов. Его слова подтвердила Людмила Нарусова. Ранее режиссер, по некоторым данным, был атеистом. Так предположили в студии.

К слову, от своей мамы Собчак держала все детали свадьбы в тайне. По этой причине Людмила Борисовна была шокирована, когда увидела у дверей ЗАГСа катафалк. Она возмутилась, что влюбленные не пощадили ее и не предупредили. Также специально к назначенной дате в Москву приехала тетя Ксении Лариса Усова. Она отметила, что долго ждала этого события. Женщина вспомнила, что первая свадьба Собчак не состоялась, а вторая была проведена в тайне. По этой причине Лариса Борисовна была счастлива, что накануне смогла стать свидетельницей почти классического торжества.

«Я прослезилась, потому что это было то, чего мы так долго ждали. Наконец-то Ксюша провела классическую свадьбу, все как надо, с ее креативными отступлениями», — высказалась женщина.

Лариса Усова, тетя собчак. фото
Лариса Усова. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

После этого Малахов решил показать уникальные кадры. Он заверил, что мало кто знает, что Богомолов снимался в кино. Как оказалось, избранника Собчак можно увидеть в фильме «Гобсек» 1987 года вместе с Аллой Будницкой. Там он снялся совсем юным.

Богомолов в детстве. фото
Богомолов в детстве. фото: кадр из фильма «Гобсек»

 

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Тэги:

Андрей МалаховКонстантин БогомоловКсения СобчакПрограмма "Привет Андрей!"Свадьба Собчак и Богомолова

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Богомолов принял православие и прошел таинство крещения для венчания
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