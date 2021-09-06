На грани: Павел Прилучный поделился страстным кадром с экранной сестрой Мирославы Карпович

Павел Прилучный давно стал популярным актером и одним из самых привлекательных мужчин в отечественном кинематографе. Однако почти 10 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце, с которой встретился на съемках «Закрытой школы». Их считали идеальной парой, но год назад супруги расстались. Даже ради двоих детей они не стали сохранять брак. Более того, вскоре звезда «Мажора» стал встречаться с Мирославой Карпович.

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Прилучный предпочитает не комментировать отношения со звездой «Папиных дочек». Они вместе ездят в отпуск, играют в театре, а вот на публике под руку почти не появляются. Однако скоро Карпович ждет испытание, так как актер снялся в эротическом триллере «Соври мне правду». А его партнершей стала Дарья Мельникова, которая была экранной сестрой Мирославы в «Папиных дочках».

По сюжету у бывших влюбленных не остыли чувства друг к другу. Павла даже ждала очень пикантная сцена в постели с Дарьей. В Сочи 6 сентября состоялась премьера картины, на которой появился Прилучный. В честь этого события он опубликовал страстный кадр, где прижимает Мельникову к стеклянной двери.

Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что экранная сестра Карпович преобразилась и стала женственнее. К слову, она недавно развелась с Артуром Смольяниновым. «Фильм классный, легкий и горячий», «Как вы смотритесь», «Вот это кадр, ох», «Павел и его грубые объятия, это мечта», «Разгорячили на ночь», — прокомментировали пост подписчики.

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