«Отношения закончились»: Мельникова развелась со Смольяниновым

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов стали супругами в 2013 году. Осенью 2015-го у них родился сын, которого назвали в честь отца – Артур. А три года назад в семье появился еще один мальчик – Марк. Периодически в прессе появлялись слухи о кризисе в отношениях актеров. Теперь же звезда кино официально объявила, что они расстались. Когда это случилось, она не сказала, однако отметила, что не очень давно.

«Мы развелись. Но мы остаемся родителями наших детей, партнерами, у нас классные отношения. Отношения наши как мужа и жены закончились – это факт. То, что происходило внутри – мы с Артуром не считаем нужным об этом рассказывать», — сказала Мельникова в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

29-летняя Дарья призналась, что пока не готова к новым отношениям.

«У меня сейчас с самой собой такие увлекательные отношения…И у меня отношения с двумя детьми – это фантастика, бесконечный какой-то экспириенс», — отметила Мельникова.

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