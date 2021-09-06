Мирослава Карпович в кожаных шортах-бермудах и гольфах подчеркнула стройные ноги

Мирослава Карпович знакома многим, так как снималась в популярном сериале «Папины дочки». После окончания проекта она попробовала свои силы в качестве модели и теперь регулярно участвует в фотосессиях. Также актриса играет в театре. В прошлом году она привлекла к себе внимание, когда стало известно, что Мирослава встречается с Павлом Прилучным. Сначала они не подтверждали эту информацию, но потом стали жить вместе.

Минувшим летом актриса даже смогла отдохнуть с избранником на Мальдивах. Они не публикуют совместные фото, но делились кадрами с одного пляжа. Теперь Карпович вернулась к привычным делам. Лишь изредка она хвастается образами. Ранее актриса отметилась в струящемся платье и нарядом с принтом «мильфлер». Похоже, что Карпович решила поэкспериментировать со стилем, так как на осенить выбрала наряд из кожи.

Мирослава запечатлелась в шортах-бермудах и косухе. Образ дополняли гольфы с кедами. Лук подчеркнул ее стройные ноги.

«Гольфы наше все», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая актриса. Некоторые посчитали, что такой стиль ей идет. «Прям другая тут!Очень красиво», «Очень приятно смотреть на естественную красоту!», «Просто шикарная девушка!», «Ноги идеальные», «У вас такие ноги шикарные, и вы сама красотка», «Очень крутой образ», «Как красиво и стильно. Прекрасная», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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