От школьника до любовника: как Павел Прилучный достиг славы и добрался до отношений с «папиными дочками»

Остается совсем немного времени до премьеры триллера с участием Павла Прилучного «Соври мне правду». Пикантность картины в том, что это эротическая лента с обилием постельных сцен. И компанию в кровати Прилучному составит экранная «сестра» нынешней подруги Павла Мирославы Карпович – актриса Дарья Мельникова. Девушки прославились в сериале «Папины дочки», исполнив роли сестер Васнецовых.

Это – лишь один из множества проектов Прилучного. Несмотря на скандалы с участием актера, он остается одним из самых востребованных в отечественном кинематографе. Каким был его путь на вершину Олимпа, почему всегда попадает в скандальные хроники, сколько у него татуировок и с кем сейчас он обрел личное счастье – в нашем материале.

Павел Прилучный: национальность, детство, родители, образование, начало карьеры

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Шымкенте (Казахская ССР), рос в многодетной семье. Отец будущего актера Валерий Дэль был боксером и привил сыну увлечение этим видом спорта. Мать Любовь Прилучная, хореограф по образованию, в свою очередь повлияла на то, чтобы ее младший сын поступил в театральное училище.

Многих поклонников давно интересует, кто по национальности Павел Прилучный. Ведь фамилия его отца — Дэль — неславянская. По некоторым данным, глава семьи был этническим немцем. И будущий актер взял фамилию матери, чтобы скрыть свою национальность. Сам Прилучный не распространяется о своих этнических корнях.

Глава семьи ушел из жизни, когда Павлу было 13 лет. И он остался за главного – у старшего брата Сергея к тому времени уже была своя семья. «Теперь ты за мужчину», — сказал он ему после смерти отца, и Павел осознал: «Это действительно правильные слова, потому что они меня сподвигли быть лидером». С матерью и младшей сестрой Еленой Прилучный переезжает в Бердск Новосибирской области.

Впоследствии Прилучный снимется более чем в сорока фильмах, но тогда, по приезде в Бердск, становиться актером он не планировал. Юноша ушел с головой в бокс и был намерен построить спортивную карьеру, как отец. Но мать решила за него, вспоминал впоследствии актер: «Она меня за шкирку — «Я сказала!» — и притащила туда». «Туда» — это в Новосибирское театральное училище. И на вступительных испытаниях Прилучный проникся атмосферой и влюбился в театр.

По окончании училища Павел Прилучный едет покорять Москву. Сначала он поступает в Школу-студию МХАТ к Константину Райкину, но позже он его выгоняет. Затем со второй попытки становится студентом ГИТИСа (мастерская Сергея Голомазова). Сразу после него поступает служить в Московский театр на Малой Бронной.

Первые кинороли и расцвет карьеры Павла Прилучного

Помимо театральной сцены, за период студенчества Павел Прилучный начинает завоевывать признание и в киноиндустрии. Сначала это были эпизоды в сериалах «Клуб», «Школа №1», «Паутина», «Детки в клетке», которые не принесли ему славы. Зато благодаря этому опыту будущую звезду взяли на роль в фильме «На игре» Павла Санаева.

В боевике Прилучный сыграл Доктора – геймера с медицинским прозвищем. Он настолько вжился в роль, что даже сделал себе настоящее тату «DOC» на шее. Вышедшая в 2009 году картина полюбилась зрителю и спустя год получила продолжение – на экраны вышел сиквел «На игре: Новый уровень».

Едва успев окончить ГИТИС, Павел Прилучный становится едва ли не нарасхват. И попадает в актерский состав сериала «Закрытая школа» на телеканале СТС. Драма о взаимоотношениях школьников элитного учебного заведения, приправленная мистикой, что называется, зашла зрителю – популярность Прилучного начала расти. И авторы проекта продлили сериал аж на четыре сезона.

Параллельно с «Закрытой школой» Прилучный снялся в детективном сериале «Метод Лавровой» со Светланой Ходченковой в главной роли. Фильмографию Павла пополнили роли в проектах «Как выйти замуж за миллионера», «Моя безумная семья», «Самоубийцы».

Расцвет карьеры Павла Прилучного пришелся на 2014 год. После «Закрытой школы» режиссер Константин Статский приступил к работе над проектом для Первого канала – остросюжетным детективно-криминальным телесериалом «Мажор». И на главную роль утвердил Прилучного.

Павел сыграл представителя «золотой молодежи» Игоря Соколовского, отпрыска богатых родителей. Окончив юрфак, герой поступает на службу в полицию, где проходит настоящую инициацию – как мужчина, как профессионал, как человек. И именно эту роль в карьере Прилучного критики считают лучшей.

Сериал победил в трех номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а Прилучный за роль «мажора» стал «Открытием 2014 года» по версии газеты «Комсомольская правда». Права на трансляцию сериала в 2016 году приобретает американский сервис Netflix – в истории отечественного телевидения это случилось впервые. Успех первого сезона создатели решили закрепить продолжениями – в 2016 году вышел второй, а в 2018-м – третий сезон.

В 2018 году Павел Прилучный сыграл Сергея Звягинцева в сериале «Желтый глаз тигра». Новая работа актера пришлась по душе телезрителям, и многие тогда выразили надежду на продолжение картины.

Добавил Прилучному славы и всенародной любви сериал «В клетке». Прилучный исполнил роль бойца ММА , который пробует начать новую жизнь после тюрьмы в родном Калининграде. В первом сезоне девушку героя сыграла Агата Муцениеце. А вот продолжение снимали уже после развода пары, и экс-жену Прилучного из второго сезона исключили.

Павел Прилучный: рост, вес, пластика, татуировки

Звезда сериалов «Мажор» и «В клетке» весит сейчас 75 килограммов. Его рост – 180 см. На заре своей карьеры актер ложился под нож эстетического хирурга – он делал отопластику. Павел комплексовал из-за оттопыренных с детства ушей, а потому в 2012 году, наконец, исправил их.

Тело Павла Прилучного украшают 9 татуировок, но не все доступны постороннему взгляду. Первая, как мы поведали выше, — это штрих-код с фразой doc, сделанная во время съемок сериала «На игре». Вторая не заставила себя ждать — надпись Teneri nutu suo, что в переводе означает «сохраняй спокойствие», располагается на бедре. Третья — знак креста — расположилась на запястье.

Даты рождения двоих детей тоже нашли отражение на теле звездного родителя — он увековечил день появления на свет сына Тимофей и дочери Мии. Семье посвящена другая тату — Family во все плечо на правой руке. Линию пульса актер набил на левой груди; есть еле глаз как оберег, компас на левом бицепсе и кольцо на безымянном пальце — это парная тату, сделанная после свадьбы с Агатой Муцениеце.

Личная жизнь Павла Прилучного

За личной жизнью Павла Прилучного поклонники следят тщательным образом. Известно, что еще во время учебы в Театре-студии МХАТ будущий кумир миллионов знакомится с голливудской актрисой Никки Рид, звездой саги о вампирах «Сумерки». Красотка первой проявила инициативу, чувства вспыхнули между артистами и захватили их настолько, что Никки вытатуировала на запястье кириллицей фамилию «Прилучный».

В 2020 году Никки Рид откровенно рассказала о своем романе с Павлом Прилучным. Это были настоящие чувства, а не какой-нибудь пиар-ход. Тогда она даже готова была узаконить отношения, предлагая ему полететь в Лас-Вегас, к себе на родину, и расписаться. Правда, насколько бурным был роман, настолько скоротечно он и завершился.

Следующей возлюбленной Павла Прилучного стала Рената Пиотровски, внучка актера и телеведущего Леонида Каневского. Они тоже собирались пожениться, но до загса дело не дошло – не сошлись характерами.

Актриса, как рассказывал впоследствии Прилучный, имеет сильный характер и не спешила сдавать лидирующие позиции в отношениях. Это Павла не устроило, он признавался, что ему нужна рядом хрупкая и «слабая» женщина, и они расстались.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Со своей будущей женой, латвийской актрисой Агатой Муцениеце, Павел Прилучный познакомился на съемках сериала «Закрытая школа». И молодые люди решили пожениться втайне от всех, зарегистрировав отношения летом 2011 года. спустя два года у них появился первенец, сын Тимофей, а еще через три года – дочка Мия.

Брак звезд продлился девять лет – в феврале 2020 года Агата Муцениеце объявила о разводе. «Мы написали красивую историю любви! Да и вообще. Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь?», — эмоционировала актриса в микроблоге.

То, что звездный союз далек от идеала, были уверены многие поклонники. Громкие скандалы и бурные примирения сменяли друг друга на протяжении девяти лет. Но точка в отношениях Прилучного и Муцениеце еще не была поставлена окончательно – они продолжили жить под одной крышей, в элитном загородном поселке, до середины весны, пока не случился очередной скандал с руганью – девушка, забрав двоих детей и маму, съехала из особняка в московскую квартиру.

После развода Павел Прилучный оставил экс-жене дорогую иномарку и квартиру на Речном вокзале за 28 миллионов рублей. Сам же он остался с загородным домом площадью 400 квадратных метров. Кроме того, после раздела имущества актер помог бывшей со здоровьем — ей потребовалось дорогостоящее лечение, и он его оплатил. Дети живут с матерью, но отец регулярно забирает их к себе, много времени проводит с ними, ездит отдыхать.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович

Один в роскошном трехэтажном особняке Прилучный жил недолго – новая пассия довольно скоро переехала к нему. Свой роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович актер не комментирует никак. Но факты их совместного появления на людях, отдых в разных частях света свидетельствуют – они вместе уже довольно давно.

Кто-то и вовсе называет Карпович виновной в распаде семьи Прилучного и Муцениеце – якобы, роман у них закрутился благодаря совместной работе в спектакле «Косметика врага», премьера которого состоялась в феврале 2020-го, и с которым труппа ездила на гастроли по стране.

Кстати, из семейного гнездышка Прилучный и Карпович все-таки съехали в другой дом, неподалеку. Видимо, красотку не очень-то воодушевляла перспектива жить в стенах, где ее бойфренд был счастлив с женой. И особняк, который Прилучный и Муцениеце покупали в браке примерно за 180 миллионов рублей, актер вскоре решил продать. Правда, недвижимость в залоге на полсотни миллионов рублей.

Скандалы с Павлом Прилучным

О том, что Павел Прилучный легко заводится и может проявлять агрессию, поклонники узнали давно. Более того, звезду подозревали и в избиениях жены Агаты Муцениеце. Например, еще зимой 2019 года в прессу просочилась информация, что актер накануне новогодних каникул поднял руку на свою половинку, свидетелем тому стала подруга Агаты, находившаяся с ними в коттедже. По звонку девушки к семье даже выезжал наряд полиции, но официальных комментариев не было.

Накануне развода Прилучного и Муцениеце, в самый разгар апрельской самоизоляции, Агата в истерике вышла на контакт с аудиторией своего микроблога. Девушка в слезах поведала, что отец ее детей отобрал у нее телефон и вышвырнул его на улицу. Кроме того, он ударил саму Агату, довел до истерики сына и дочь, а также потребовал, чтобы родственники съехали из его дома.

«Он не в адеквате, я не могу его остановить. Выгоняет нас из дома, говорит: «Уезжайте на фиг», так что, завтра мы едем в свою квартиру», — рассказала актриса. Причиной такого поведения Муцениеце назвала алкоголь – с ее слов, муж был в запое 10 дней.

Дерзкий и вспыльчивый характер актера не раз сыграл злую шутку с ним самим. Одно из последних серьезных происшествий довело звезду до больничной койки и операции. Осенью 2020 года на съемках в Калининграде Прилучный решил расслабиться в одном из местных ночных клубов. Но случилась драка, в результате которой он получил травму черепа и сломанную лицевую кость, потребовалось хирургическое вмешательство и несколько недель восстановления.

Годом ранее звезда театра и кино уснул в чужой машине. Обнаружившая незваного гостя в своем авто хозяйка автомобиля крайне удивилась, начала снимать его на телефон чем разозлила артиста. Тогда в качестве оправдания Павел заявил – сильно устал на съемках, потому и перепутал свою и чужую машины.

Кстати, 2019 год стал богат в биографии Прилучного на скандалы. В марте звезда был в родном Новосибирске на гастролях. И решил наведаться на досуге в стриптиз-клуб. Изрядно подвыпивший актер приставал к работницам и официанткам, в подтверждение серьезности намерений снимал штаны. К слову, жена звезды после обнародования этого происшествия не поверила прессе, назвав все это сплетнями.

К тому же, Павел Прилучный очень часто забывает платить по счетам. То непогашенные штрафы за нарушение ПДД, то неуплаченные налоги, то долги за коммуналку.

Павел Прилучный: «Танцы со звездами» и другие проекты

Павел Прилучный с большой неохотой дает о себе интервью. Последнее его заявление относительно общения с журналистами запомнилось довольно резким высказыванием в адрес Ксении Собчак и Юрия Дудя – «мажор» отрезал, что не уважает этих персон: «Не вижу смысла в их творчестве». Его позиция такова: он актер, поэтому его работа – сниматься, а не ходить по шоу и студиям и рассказывать о себе.

Однако по долгу службы и в поддержку новых проектов Прилучный вынужден переступать через себя. Весной накануне премьеры «Девятаева» артист появился на шоу «Вечерний Ургант». Но событием этот визит стал не столько из-за занимательного рассказа актера, сколько из-за его внешнего вида. Звезда заметно прибавил в весе, его лицо выглядело заплывшим, а голос – хрипловатым.

Скандальным оказалось и участие Павла Прилучного в телепроекте «Танцы со звездами» в 2012 году. В паре с Ксенией Дмитриевой актер выходил на паркет, но то, что происходило на сцене, не устраивало жюри. И председатель судейской коллегии Елена Чайковская просто-напросто выгнала дуэт с проекта.

Хотя Николай Цискаридзе заступался за «мажора» и его партнершу, называя пару фаворитами шоу – Прилучный редко появлялся на репетициях, но справлялся на паркете. Жена звезды Агата Муцениеце после произошедшего объясняла – у мужа много работы, он физически не успевает и сам собирался уходить с «танце», да вот только жюри его опередило, причем довольно обидно.

Павел Прилучный сейчас

По сей день Павел Прилучный остается одним из самых востребованных актеров. В 2021 году на большие экраны вышел полнометражный фильм «Мажор», весной – военно-историческая драма «Девятаев», где Прилучный сыграл главного героя – летчика Михаила Девятаева. Известно, что изначально на эту роль Тимур Бекмамбетов планировал Данилу Козловского, но в итоге она досталась Павлу Прилучному. Звезда долго готовился к съемкам, сильно похудел. Правда, критических 39 килограммов он не достиг, но осунулся изрядно – Девятаев был в фашистском концлагере из которого сбежал, прихватив секретные разработки оружия.

Летом 2021 на Первом канале вышел сериал «Призрак», где Павел Прилучный сыграл главного героя по прозвищу Призрак. Осенью состоится премьера эротического триллера «Соври мне правду», где пару Прилучному составит другая «папина дочка» — Дарья Мельникова. По сюжету они уже бывшие, но интим между ними все-таки случится. «Для меня это был первый опыт съемок постельных сцен, настолько откровенных и чувственных. И здесь мне, конечно, очень повезло с партнерами — Пашей и Женей, — с ними было очень комфортно работать», — поделилась Дарья Мельникова. Прокат ленты запланирован на сентябрь.

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