Воссоединились: Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке детей

Звезда сериала «Мажор» не мог пропустить 1 сентября и отметился с экс-женой в школе вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Агата Муцениеце почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились. После тайной свадьбы актриса подарила избраннику двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что Павел успешно строил карьеру, а вот его жена то и дело была в декрете. Но в 2020 году они развелись. После долгих расспросов поклонников и коллег Агата призналась, что звезда «Мажора» порой был вспыльчив и мог поднять на нее руку.

Если первое время актриса переживала из-за расставания, то потом стала чаще сниматься в кино и даже преобразилась, нарастив волосы и похудев. Муцениеце проводит время с друзьями и отдыхает на курортах. Но 1 сентября она проводила детей в школу. Примечательно, что второй год подряд к ней в этот день присоединяется Прилучный. Они вместе отвели малышей на школьную линейку.

Совместных фото экс-супруги делать не стали, но запечатлели наследников. Агата сделала много снимков, а Павел снял мероприятие.

Тимофей был в белой рубашке с синими жилеткой и галстуком, черных брюках. Мальчик стоял рядом с одноклассниками. «А где твои цветы?» — поинтересовалась удивленная Агата у сына. Ребенок объяснил. «Так я их уже подарил!» — всплеснул он руками.

А вот Прилучный довел детей до класса. Он любовался дочкой, которая села за парту. Девочка была в темном платье. Она тоже держалась рядом со своими одноклассниками, как и брат.

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