«А вдруг там мой будущий мужчина?»: Муцениеце запечатлелась в белом костюме с трикотажными брюками

Агата Муцениеце в свое время прославилась благодаря съемкам в сериале «Закрытая школа». Там она встретила Павла Прилучного, за которого вышла замуж. Долгие годы они казались идеальной парой и обзавелись двумя детьми, но в 2020 году супруги развелись. Актриса решила не унывать. Она стала снимается в новых проектах, занялась спортом. Звезда уже спустя несколько месяцев преобразилась, восхитив поклонников.

Этим летом Агата успела отдохнуть в Турции. Теперь она вернулась к работе и регулярно ездит на съемки. Обычно актриса редко красится и носит наряды оверсайз. Но на этот раз она удивила подписчиков. Экс-жена Прилучного запечатлелась в лифте, представ в трикотажном костюме с брюками клеш и водолазкой белого оттенка айвори. При этом Муцениеце накрасила глаза, сделав смоки айс.

«Просто вышла в магазин. Это я всегда так в магазин собираюсь. А вдруг там мой будущий мужчина? А я не готова», — написала она.

Поклонники отметили, что Агата хорошо выглядит и без макияжа. Многие одарили комплиментами актрису в монохромном образе. «Очень элегантно», «Для красивого наряда повод не нужен», «Вы очень похорошели», «Какой лук, просто красотка», «Как же вы преобразились, прям модель», «А мне нравится этот образ», «Ходите так всегда», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также: