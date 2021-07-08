По-царски: Нетребко в платье в пол с «золотым» узором появилась на легендарном стадионе в Афинах

Оперная дива показа стадион «Панатинаикос», который в свое время стал ареной первых Олимпийских игр современности. Для особого случая она выбрала роскошный образ.

Анна Нетребко повидала много стран. Знаменитая оперная певица жила в Санкт-Петербурге, а последние годы ее дом находится в Вене. Женщина регулярно гастролирует по всему миру. Вторая квартира у нее находится в Нью-Йорке, но в свой любимый город она давно не приезжала из-за пандемии. Однако это лето у артистки проходит очень насыщенно, так как она отдохнула на Сардинии, выступила в провинции Неаполя и теперь оказалась в Греции.

Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго Анна прилетела в Афины. Там она встретилась с Филиппом Киркоровым, с которым давно дружит. На прогулке певица отметилась в легком сарафане цвета индиго и вьетнамках. Она, как всегда, выглядела ярко и стильно. А вот вечером артистка готовилась к важному концерту. Она оказалась в легендарном историческом месте.

«Острый репортаж из Афин. Сегодня мы пока репетируем, ноночью выступим на этом стадионе. На этом стадионе в 19 веке в первый раз проходили Олимпийские игры», — рассказала звезда.

Примечательно, что Нетребко облачилась в наряд в стиле идийского сари. Платье в пол с разрезами персикового цвета с золотыми узорами скрыло фигуру артистки. При этом она показала стройные ноги. Певица надела сандалии золотистого цвета с камнями. Волосы она собрала в пучок, сделав макияж с акцентом на губы. Перед публикой оперная дива позировала с мужем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие решили, что она может сойти за царскую особу в роскошном наряде. Также фанаты отметили, что платье нежного цвета молодит артистку. Ее осыпали комплиментами.

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