«Нельзя даже минуты простоять»: Нетребко в нежно-розовом костюме с брюками в пол позировала на Сардинии

Анна Нетребко частая гостья на светских раутах и вечеринках. В свободное время она часто посещает музеи и театры. В 49 лет певица может похвастаться моложавой внешностью. С помощью нарядов артистка умело корректирует фигуру. Многие называют ее иконой стиля, так как она не боится экспериментировать и каждый свой лук продумывает до мелочей.

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Обычно Анна редко отдыхает, но хотя бы раз в год она ездит на море. На этот раз артистка выбрала солнечную Сардинию. Несколько дней она загорала, готовясь к фотосессии. Сначала она отметилась в кружевном мини-платье у бассейна, а потом на побережье позировала возле белоснежных вилл. Нетребко предстала в нежно-розовом костюме Dolce & Gabbana с трендовыми брюками в пол. Ранее Эвелина Хромченко признавалась, что такие брюки визуально вытягивают силуэт.

От обуви она отказалась. Оперная дива показала полупрозрачные туфли-лодочки с камнями. Однако она заверила, что носить их нереально сложно.

«Вот это кошмар! Нельзя в них даже минуты простоять, но… », — отметила звезда, взяв пару туфель в руки.

Поклонники пришли в восторг от ее аутфита. При этом некоторым показалось, что брюки ей не по размеру. «Розовый костюмчик надо брать! Красотка!» — заявила сестра артистки Наталия. «Анна, классная, как конфета», «Красивы жакет», «Ты прекрасна, красотка», «Брюки очень большие и фото неудачное», «Очень красиво! Шик и блеск, элегантность», «Костюм космос», «Неземная незнакомка! Сказочный образ!» — прокомментировали пост подписчики.

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