Невесомая красота: постройневшая Нетребко в струящемся белом платье предстала в Казерте

Анна Нетребко обычно много путешествует. Она привыкла жить с чемоданами наготове. График работы артистки расписан на год вперед. Лишь пандемия внесла свои коррективы в ее жизни. Однако время певица пришлось сидеть в квартире в Вене в самоизоляции. Позже она переболела, когда прилетела в Москву. Однако в этом году звезда несколько раз побывала в России. А недавно она отдохнула на Сардинии.

Для многих поклонников Анна давно стала иконой стиля. После родов она не вернулась в форму, но умело корректировала фигуру с помощью нарядов. На этот раз целый вечер певица буквально порхала у королевского дворца Reggia di Caserta в Казерте, провинции Неаполя. Она готовилась к первому выступлению после отпуска. Нетребко облачилась в струящееся белое платье. Нижняя часть облегала ее фигуру, а верхняя ткань обволакивала силуэт словно облако.

Оперная дива подчеркнула свой загар. Она собрала волосы в пучок и лакомилась сладким десертом.

«Репортаж из закулисья музыкального фестиваля!» — отметила певица. «Работаем, так выглядят наши гримерки!» — показала звезда. «Последние несколько минут. Что мы делаем перед концертом? Едим мороженое!» — призналась Анна.

Позже на сцену она отправилась уже в золотом платье в пол с мерцающим эффектом. Десятки зрителей любовались артисткой и наслаждались пением Юсифа Эйвазова. Супруги вместе выступили для итальянцев и гостей страны. Многие осыпали комплиментами Нетребко. «Ох, какая изящная», «Вы постройнели?», «Такая красивая, прелесть», «Платье на вас идеальное, такое летнее и воздушное», «Очень восхитительно выглядите», «Стройняшка!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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