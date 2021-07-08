«По раскаленным Афинам!»: Нетребко в струящемся платье и вьетнамках прогулялась с Киркоровым

Оперная дива проводит время в столице Греции не только с мужем Юсифом Эйвазовым.

Анна Нетребко привыкла много путешествовать. Певица известна на весь мир и выступает на лучших площадках планеты. Однако из-за пандемии некоторое время она была без работы, поэтому несколько месяцев находилась в своей квартире в Вене. В этом году артистка возобновила поездки в Россию, а теперь она гастролирует по Европе. Оперная дива уже выступила в Италии, а теперь приехала в Грецию.

Поклонники давно считают Анну иконой стиля. Она умело подбирает себе образы, хоть и не обладает идеальной фигурой. Певица жарким летом носит легкие платья и даже мини-шорты. При этом она делает образ более ярким с помощью аксессуаров. Накануне артистка прилетела в столицу Греции с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. А встретил их сам Филипп Киркоров. Так как до концерта у нее есть несколько свободных дней, звезда наслаждается летом.

8 июля Нетребко отправилась гулять по Афинам. Она облачилась в платье на тонких бретелях. Наряд цвета индиго с узором скрыл изъяны ее фигуры за счет свободного кроя. Певица также дополнила образ вьетнамками на толстой подошве и фантазийными солнцезащитными очками.

«Мы вышли на прогулку по раскаленным Афинам! Мальчики уже за мороженным. Не все! Юсь, давай сейчас по соку возьмем свежему», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что яркий наряд ее украсил. «Ого, какая красотка», «Платье такое классное», «Милота», «Такие вы классные», «Вот это компашка», «Крутые, яркие и счастливые», «Платье ваше вроде простое, но выглядит роскошно», — прокомментировали кадры подписчики.

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