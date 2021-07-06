В золотом сиянии: Нетребко в мерцающем платье в пол поднялась на сцену у королевского дворца

Оперная дива вместе с мужем Юсифм Эйвазовым приехала в Казерту на музыкальный фестиваль. Она впервые выступила после отпуска.

Анна Нетребко является одной из самых известных певицы в мире. Она обладает особыми вокальными данными. Женщина ездит с гастролями в самые отдаленные уголки планеты. Однако в прошлом году даже ей пришлось на три месяца забыть о работе и стать домохозяйкой из-за пандемии. Но в этом году артистка вернулась к привычной жизни. Она несколько раз приезжала в Россию, а недавно дива отдохнула с семьей на Сардинии.

Первое время Анна наслаждалась минутами спокойствия и даже не публиковала фото. Но позже похвасталась обновками и красочными кадрами с побережья. А 6 июля певица прилетела в Казерту, чтобы принять участие в музыкальном фестивале. Она оказалась на территории королевского дворца Reggia di Caserta. Нетребко облачилась в золотое платье в пол с эффектом мерцания.

Наряд свободного кроя визуально стройнил артистку. Рукава-крылья и вышивка дополнили роскошный лук. Рядом с ней был муж Юсиф Эвазов, облаченный в смокинг.

«Вот тут сегодня мы будем петь! Вот наша сцена!» — отмечала она. «Начинаем», — не без волнения объявила звезда.

Это первое выступление Анна после отпуска. Поклонники были восхищены ее нарядом. Многие даже решили, что она постройнела. «Слов нет», «Какая красота», «У вас царская стать», «Место вам так подходит», «Королевский шик во всем», «Вы похудели и загар украсил вас», «Как красиво!!! Это фантастика!», «Вау! Обворожительно!», «Вы такая неземная, прям Нефертити», — прокомментировали кадры подписчики.

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