Романтика на острове: Нетребко в шелковых брюках пурпурного цвета и блузке оверсайз поужинала с мужем

Анна Нетребко частая гостья на светских раутах и вечеринках. При этом артистка так много работает, что ее график расписан на год вперед. Только благодаря пандемии она смогла некоторое время провести дома в Вере. Также певица стала чаще ездить в Россию с концертами. А ее муж Юсиф Эйвазов принял участие в шоу «Маска» и дошел до финала. А теперь влюбленные решили устроить себе отпуск.

Уже несколько дней Анна отдыхает на Сардинии. Она предпочитает проводить время уединенно и почти не делится кадрами с острова. Однако накануне оперная дива устроила фотосессию в модных нарядах. По всей видимости, после этого она решила насладиться романтическим ужином с видом на Средиземное море. Нетребко облачилась в шелковые брюки пурпурного цвета и блузку оверсайз с пайетками нежно-кремового оттенка.

Компанию паре составила подруга. Они все вместе запечатлелись на веранде у столика с видом на побережье. Примечательно, что Анна умело скрыла изъяны фигуры. Благодаря наряду она смотрелась стройнее.

Поклонники одарили супругов комплиментами. «Очень красивые», «Какой загар», «Аня, у вас не наряд, а прелесть с блестками», «Какая вы хорошенькая», «Вам так хорошо без макияжа», «Миленькая», «Юсиф приехал к вам, какая радость», «Счастливая семья», — прокомментировали кадры подписчики.

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