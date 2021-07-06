«Будем удивлять»: Ани Лорак в джинсах с подворотами и модных босоножках отметилась в Киеве

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка уже много лет выступает на сцене и покоряет публику красивым вокалом. При этом артистка также обладает стройной фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом. Ко всему прочему, ей нравится подбирать себе женственные наряды. Певица знает, какие платья ей идут и как правильно расставить акценты с помощью аксессуаров.

Недавно Лорак выступила в Москве на фестивале «Жара». Она показала несколько ярких образов. А накануне певица с дочкой Софией улетела из страны. Как оказалось, она снова приехала на свою родину.

«Как вы догадались, я в своем любимом городе — Киев. Мы готовим что-то очень интересное для вас», — заинтриговала звезда.

Вскоре она поделилась кадрами из гримерки. Оказалось, что Каролина ( настоящее имя звезд, — Прим. ред.) участвует в фотосессии и собирается примерять новые образы. При этом певица показала, в чем приехала. Она предстала в трендовых широких джинсах с подворотами, которые стали очень актуальны этим летом, а также в модных босоножках-вьетнамках на каблуке. Футболка оверсайз дополнила аутфит.

«Сейчас будет примерка! Будем удивлять и радовать вас» — заверила звезда.

Поклонники восхитились тем, как Лорак смотрится в повседневном наряде. Тем более, что ее лук состоял из трендовых вещей. «Какая красивая», «Очень свежа и хороша», «Ваши джинсы такие классные», «Я без ума от вашей обуви», «Вы и так прекрасны», «Красотка наша», «Ваш наряд такой броский и стильный», «Босоножки роскошные», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: