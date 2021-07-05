Дива без макияжа: Ани Лорак в дымчатых джинсах скинни и кедах запечатлелась с дочкой в аэропорту

Певица призналась, что летит в свой любимый город. Она не побоялась предстать в повседневном образе без блесток и каблуков.

Ани Лорак в последнее время много работает. Она едва находила время на отдых. Певица успела побывать в самых разных городах и выступить на фестивале «Жара». Для появления на публике она часто выбирает женственные образы. Певица любит подчеркивать достоинства фигуры мини-платьями и каблуками. Но в обычной жизни девушка порой носит и спортивные костюмы. Увидеть ее без блесток и каблуков можно не часто.

Однако 5 июля Лорак снова отправилась в путешествие. Не исключено, что она решила устроить себе отпуск. В аэропорту певица запечатлелась со своей дочкой Софией. Девочка держала на руках собаку. Наследница артистки была облачена в черный костюм в пижамном стиле с белым принтом.

«Кто это путешественники? Кто это путешественники, маленькие? Ути, хорошенькие», — умилилась звезда.

Позже Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) покрасовалась на камеру. Она предстала в черной футболке и дымчатых «рваных» джинсах скинни. Артистка дополнила лук кедами на шнуровке и кепкой. На ее плече была сумка. Лорак не побоялась предстать без макияжа, а волосы она собрала в хвост.

«Дорогие друзья, я отправляюсь в свой любимый город! Угадайте какой», — предложила девушка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит в 42 года артистка. При этом многие отметили, что без макияжа она помолодела. По мнению фанатов, Лорак, возможно, летит в Киев, так как она часто проводит время на своей родине.

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