Подчеркнула талию: Ани Лорак в шелковом костюме с брюками палаццо появилась на сцене

Ани Лорак привыкла много работать. Обычно она гастролирует со своими шоу. Недавно певица возобновила концерты. На сцене она появлялась в сверкающих нарядах, подчеркивающих ее красоту. При этом артистка не забыла отметить день рождения дочки Софии. Она устроила для именинницы два праздника, сначала собрав родных на банкете, а потом устроив вечеринку на природе. Теперь звезда снова активно работает.

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Лорак 23 июня приехала в «Крокус Сити Холл». Там 23 июня стартует фестиваль «Жара», который организует Эмин Агаларов. Еще днем артисты стали собираться на саундчек. Приехали Ольга Бузова, Вера Брежнева и другие артисты. Лорак тоже не могла пропустить грандиозное музыкальное событие. Она предстала на репетиции в шелковом костюме черного цвета. Топ и брюки палаццо подчеркнули ее тонкую талию.

Певица исполнила несколько песен. Она старалась отработать каждое движение, так как ей нужно взаимодействовать с танцорами и ходить по лестнице.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие признались, что лаконичный наряд ей идет. «Какая же сильная у вас энергетика!», «Потрясающая красивая», «Как вам идет этот наряд», «Такая миниатюрная», «Очень грациозно двигаетесь», «Хочется любоваться вами», «Вы будете дивой этим вечером», — прокомментировали пост подписчики.

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