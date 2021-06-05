«Делают акцент на талии»: Брежнева, Водянова и другие звезды выбрали трендовые джинсы

Эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о важном предмете в гардеробе 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Вот и пришло лето — время, когда хочется носить платья и юбки. Однако каждое утро создавать образ утомительно. Поэтому в гардеробе каждой девушки есть универсальные вещи. Среди них не только куртки и обувь, но и джинсы, которые давно стали главным атрибутом модниц. О самых трендовых фасонах этого лета рассказала для читателей портала Teleprogramma.pro эксперт по моде Кира Дихтяр.

Надежда Бабкина и Виктория Боня

«Ни одна вещь в гардеробе не выполняет такую важную функцию, как хорошая пара джинсов. Если вы цените комфорт, то актуальные тренды созданы для вас, в этом сезоне в моде просторные фасоны. На самом деле их очень легко стилизовать, главное — найти подходящую длину. Широкие джинсы заставляют привычные базовые комплекты смотреться свежо и интересно. Самый базовый комплект из свитера и джинсов цепляет игрой объемов. Вы можете пойти по пути увеличения объема и сверху, например надеть широкие джинсы палаццо с объемным пиджаком, как Надежда Бабкина или большой рубашкой на пуговицах (заправленной или расстегнутой по вашему усмотрению), как Виктория Боня», — отметила Кира.

Вера Брежнева и Виктория Лопырева

Одной из первых примерила стильные джинсы-дудочки Вера Брежнева. Певица любит выглядеть женственно. В обычной жизни она носит лаконичные луки. А вот другая блондинка Виктория Лопырева разбавляет наряды яркими акцентами. Джинсы клеш модель надела с топом из перьев, на что решится не каждая девушка.

«Широкие джинсы позволяют сделать акцент на талии, надев их сочетании с чем-нибудь более коротким или прозрачным, как Вера Брежнева. Если длина джинсов позволяет, добавьте босоножки с открытым носком на каблуке, как Виктория Лопырева, чтобы визуально вытянуть силуэт», — высказалась Кира.

Наталья Водянова

Во время прогулок по Москве супермодель постоянно демонстрировала модные образы. Один из них сочетал джинсы клеш и свитер трендового желтого цвета. Так, девушка сделала образ модным, использовав две актуальные вещи. К слову, многодетная мама знает, что клеш зрительно вытягивает силуэт.

Кети Топурия

Еще одна модница Кети Топурия привыкла ломать стереотипы. Она не боится экспериментировать с образами и носит только то, что ей нравится. Певица предпочитает нестандартные решения, поэтому выбрала белые джинсы.

«При выборе джинсов на это лето имеет смысл обращать внимание не только на классическую голубую расцветку, но попробовать и монохромный белый цвет, как у Кети Топурии. Сегодня очень актуально создавать многослойные белые образы, поэтому пара белых джинсов вам всегда пригодится», — считает Дихтяр.

Анна Нетребко

К слову, рваные джинсы уже не актуальны, но если вы выберете широкий фасон и не сильно рваные джинсы, то они могут выглядеть стильно. Главное не что вы носите, а как вы это носите. Анна Нетребко умело подбирает наряды, которые ее визуально стройнят. Более того, она носит то, что ей нравится, не обращая внимание на тренды.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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