С эффектом стройности: Екатерина Гусева в струящемся платье с юбкой солнце предстала на публике

Екатерина Гусева активно снимается в кино, а также играет в театре. Публика успела полюбить девушку с яркой внешностью. Более того, ей прибавило популярности участие в шоу «Танцы со звездами», где она выступала с Евгением Папунаишвили. Примечательно, что несмотря на свою занять, актриса успевает воспитывать детей с мужем Владимиром Абашкиным. Стоит отметить, что в свои 44 года она выглядит моложе многих сверстниц и может похвастаться стройностью.

5 мая в Crocus City Hall состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие многие артисты: Лариса Долина, Дима Билан, Валерия, Пелагея, а также другие известные персоны. Появилась на публике и Гусева. Для такого случая она облачилась в струящееся платье лимонного цвета с тонкими полосками. Юбка-солнце позволила открыть щиколотки и подчеркнула талию. Белые туфли-лодочки дополнили ее лук.

Модели платьев с вертикальной полоской, по словам Эвелины Хромченко, неизменно стройнит, вытягивая силуэт. Ее коллеги по «Модному приговору» также рекомендовали такие платья носить тем, кто обладает пышными формами. Однако стройных девушек они делают еще изящнее.

Екатерина впечатлила публику своим танцем и исполнением песни «Играй, играй, рассказывай». Многие одарили ее комплиментами. «Спасибо за выступление! Оно было просто потрясающим!! Ваш номер был самым зажигательным в этот вечер!», «Какая же вы красоточка», «Катя, ваш номер просто самый лучший и голос ваш волшебный и ангельский», «Красивая, талантливая, душевная. Хоть на сцене, хоть в фильме», — прокомментировали пост подписчики.

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