«Это было сильно»: Гусева в изумрудном платье зажигательно станцевала с Папунаишвили

Екатерина Гусева снимается в кино и играет в театре. Девушка давно полюбилась зрителям своими ролями в сериалах. Однако недавно актриса решила принять участие в шоу «Танцы со звездами». Она решила раскрыть в себе новые таланты. С первых дней участие в проекта девушка смогла покорить членов жюри. Николай Цискаридзе, Егор Дружинин, а также остальные члены жюри с трепетом наблюдали за поддержками и хрупкую артистку.

Зрители тоже активно поддерживают Гусеву. Не удивительно, что она смогла дойти до финала. Ее партнером стал сам Евгений Папунаишвили. Танцор переживает развод, но признался, что проект очень ему помог в этот сложный период. Для первого тура пара выбрала зажигательное ча-ча-ча. Девушка оказалась с руках не только Евгения, но и Максима Петрова.

На танцполе она блистала в изумрудном мини-платье с пышной юбкой с воланами. Екатерина кокетливо двигалась и даже сделала эффектный шпагат в воздухе. Папунаишвили кружил ее по всему танцполу. Девушка сразила судей своей грацией и обаянием. Они отметили, что Гусева прекрасная комедийная актриса.

«Теперь я буду вставлять не только стихи и песни, но танец это пара. Танец — это мужчина и женщина. И я не представляю себя с каким-то другим партнером. Я пробовала, не получается. Все, что я делаю, это желает он мной. Женечка, что я буду без тебя делать», — заявила артистка.

«Это было сильно», — заявил ведущий Андрей Малахов, увидев поддержку со шпагатом.

Все члены жюри поставили 10 баллов, кроме Гарика Рудника, который дал только 9 баллов. Но уже второй тур все изменил. Пара снова вышла на танцпол уже с нежным номером. Гусева в розовом струящемся платье станцевала номер по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

На этот раз они снова получили 39 баллов. Но в итоговой таблице пара оказалась на втором месте. Екатерину обошел Сергей Лазарев. Однако нужно дождаться еще и зрительского голосования, которое будет объявлено сразу после полуночи 21 февраля.

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