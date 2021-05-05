Сама женственность: Пелагея в платье в пол с кружевным воротником «Клодин» предстал на публике

Пелагея не так давно получила звание заслуженной артистки РФ. Публика ее знает как исполнительницу романсов. Также известность ей принесло шоу «Голос», где она не раз участвовала в качестве члена жюри. Очаровательная блондинка часто носит наряды в русском народном стиле и даже надевает кокошники для выступлений. А вот в обычной жизни ее можно увидеть в элегантных платьях и брючных костюмов.

В прошлом году Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Поклонники заметили, что это пошло ей на пользу, так как она постройнела и похорошела. В последнее время девушка не часто появляется на публике. Однако 5 мая она приняла участие в концерте, посвященном Дню Победы. В «Крокус Сити Холл» собрались именитые звезды: Григорий Лепс, Дима Билан, Лариса Долина, Хибла Герзмава и другие известные персоны.

На сцену Пелагея вышла в пышном платье в пол с цветочным принтом. Наряд подчеркнул талию певицы. Более того, образ имел модную деталь — кружевной воротник «Клодин». Ранее в наряде с таким воротником отметились Валерия, Лиза Галкина, Ольга Бузова и другие звезды. Артистка исполнила лирическую композицию «Замела метелица». Она вызвала восторг у публику.

«Просто белокурый ангел», «Какой красивый и женственный образ», «Поля, какая красивая! Слов нет!», «Боже, вы невероятно красивая», «Как вам идут такие образы», «Вы стали еще стройнее», — стали писать пользователи Сети.

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